Производство промышленного оборудования расширят в Московской области

Компания ООО «Девар Петро» расширит свое производство в Балашихе за счет возведения производственного участка, где будет налажен выпуск машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в расширение производства, за счет которого дополнительно создадут около 15 рабочих мест, составляют 60 миллионов рублей. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию уже в конце 2024 года», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что проект будет реализован на территории индустриального парка «Соболиха». В ведомстве добавили, что компания занимается производством скважинного оборудования, бурильных и обсадных труб, насосно-компрессорных труб и не только. Помимо этого, она реализует поставку и обслуживание продукции.

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