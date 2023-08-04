Производство систем капельного орошения запустят на территории ОЭЗ «Дубна»

Компания «АТОН» стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна» и вскоре разработает и создаст товары и оборудование для сельского хозяйства и садоводства, сообщили в областном Мининвесте.

В компании планируют запустить производство инновационных систем капельного орошения, которые позволят сэкономить до 50% воды при поливе. Инициатором и инвестором проекта выступает компания ООО «ЭКОХИМ». Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на территории особой экономической зоны возведут научно-производственный комплекс площадью порядка 5,3 тысячи квадратных метров.

«Инвестиции в проект составляют 430 миллионов рублей. На своем предприятии компания создаст 120 новых рабочих мест», — добавила зампред.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.