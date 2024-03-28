Производство в сфере тяжелого машиностроения расширят в Подмосковье

Компания «Дасан» построит в Серпухове новое производство в сфере тяжелого машиностроения, на котором будут изготавливать и ремонтировать оборудование и технику, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания занимается производством автогидроподъемников на базе отечественных и иностранных шасси. Запустить новое производство планируют в 2024 году. Площадь нового объекта составит около 4,5 тысячи квадратных метров, в проект вложат порядка 350 миллионов рублей. После расширения предприятия в округе дополнительно создадут 20 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.