Проклятие Матроны: какие поступки привлекут в дом бедность и болезни 22 ноября

В православном календаре 22 ноября посвящено памяти преподобной Матроны Константинопольской. В народной традиции этот день известен как Матрона Зимняя, сообщает pogoda.mail.ru.

Согласно историческим данным, в этот период существовали специфические хозяйственные практики. Женщины занимались рукоделием, считавшимся особенно благоприятным в эту дату. Проводились ритуалы по задабриванию домового и созданию защитных оберегов для жилища.

Метеонаблюдения в этот день использовались для составления прогнозов на предстоящую зиму. Появление инея на деревьях связывали с наступлением морозной погоды, а туманные явления интерпретировали как признак температурных изменений.

В перечень ограничений входил запрет на стрижку волос и ногтей, конфликты с близкими и тяжелый физический труд. Не рекомендовалось начинать новые дела и одалживать деньги.

Традиционно проводилась уборка жилых помещений и приготовление угощений для соседей.

Ранее протоиерей Ефанов рассказал, что супругу не грозит длительная епитимия за третий брак.