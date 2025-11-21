Проклятие Матроны: какие поступки привлекут в дом бедность и болезни 22 ноября
В день памяти Матроны Зимней 22 ноября существуют бытовые запреты
В православном календаре 22 ноября посвящено памяти преподобной Матроны Константинопольской. В народной традиции этот день известен как Матрона Зимняя, сообщаетpogoda.mail.ru.
Согласно историческим данным, в этот период существовали специфические хозяйственные практики. Женщины занимались рукоделием, считавшимся особенно благоприятным в эту дату. Проводились ритуалы по задабриванию домового и созданию защитных оберегов для жилища.
Метеонаблюдения в этот день использовались для составления прогнозов на предстоящую зиму. Появление инея на деревьях связывали с наступлением морозной погоды, а туманные явления интерпретировали как признак температурных изменений.
В перечень ограничений входил запрет на стрижку волос и ногтей, конфликты с близкими и тяжелый физический труд. Не рекомендовалось начинать новые дела и одалживать деньги.
Традиционно проводилась уборка жилых помещений и приготовление угощений для соседей.
