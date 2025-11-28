Проклятия становятся бесполезными: священник обнародовал простой принцип защиты

Священнослужитель Федор Бородин рассказал, каким образом верующий может защититься от негативных слов и возможных проклятий. Он отметил, что православные часто обращают внимание на произнесенные в их адрес высказывания, что порой вызывает внутреннее беспокойство. По словам священника, вред от подобных слов возможен только тогда, когда человек отходит от исполнения заповедей, сообщает ИА « Кулик ».

Бородин уточнил, что негативные высказывания со стороны близких способны затрагивать эмоциональное состояние и психику, однако их воздействие снижается, если человек сохраняет гармонию с верой и собственной внутренней опорой. Он рассказал, что справляться с негативом помогают молитва, позитивное восприятие происходящего, попытка наладить отношения с источником неприятных слов, участие в церковных таинствах и внимание к своему духовному состоянию.

Ранее сообщалось, что в российском регионе помолились за алкоголиков и наркоманов.