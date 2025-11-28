Проклятия становятся бесполезными: священник обнародовал простой принцип защиты
Священник Бородин: вера защищает человека от проклятий и негатива
Священнослужитель Федор Бородин рассказал, каким образом верующий может защититься от негативных слов и возможных проклятий. Он отметил, что православные часто обращают внимание на произнесенные в их адрес высказывания, что порой вызывает внутреннее беспокойство. По словам священника, вред от подобных слов возможен только тогда, когда человек отходит от исполнения заповедей, сообщает ИА «Кулик».
Бородин уточнил, что негативные высказывания со стороны близких способны затрагивать эмоциональное состояние и психику, однако их воздействие снижается, если человек сохраняет гармонию с верой и собственной внутренней опорой. Он рассказал, что справляться с негативом помогают молитва, позитивное восприятие происходящего, попытка наладить отношения с источником неприятных слов, участие в церковных таинствах и внимание к своему духовному состоянию.
