Проклято: в Краснодаре хозяйка груминг-салона избила собаку во время стрижки

В Краснодаре в одном из салонов для стрижки домашних животных грумер разозлилась неусидчивостью хвостатого клиента, что набросилась на собаку и избила ее. Это запечатлели на видео очевидцы инцидента, после чего выложили ролик в местных пабликах.

Негативная и возмущенная реакция общественности не заставила себя долго ждать. Краснодарцы не просто вступились за бедное животное, но и решили сделать всё, чтобы этот груминг-салон больше никто не посещал. В частности, неравнодушные люди обвалили сотни негативных отзывов, снизив таким образом оценки салона во всех «Картах». Кроме того, горожане написали с угрозами женщине тысячи гневных отзывов.

«Кто-нибудь придет и сделает то же самое с вами.», — пишут рассерженные краснодарцы.

Реакция хозяйки салона на подобный троллинг и прессинг пока не известна.

Ранее мы писали, что жители подмосковных Химок сообщили о жестоком обращении с собаками на местной производственной базе.