Проклятые высотки: из-за постоянного строительства Москву ждет климатическая катастрофа
Синоптик Вильфанд: высотки влияют на морозы в центре Москвы
Фото: [Виды города Котельники осенью/Медиасток.рф]
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о влиянии высотной застройки на температурный режим в центре Москвы. По его словам, хорошо отапливаемые здания излучают тепло, формируя эффект «острова тепла», сообщает РИА «Новости».
Этот фактор может создавать разницу в температуре воздуха между центральными районами столицы и прилегающими территориями до 15-20 градусов. Таким образом, в центре города сильные морозы наблюдаются реже, чем на окраинах или в ближайших городах.
Явление объясняется постоянным тепловым излучением от стен высотных сооружений, что способствует формированию уникального микроклимата.
Ранее психологи объяснили, почему «маргинальное» геттоссори-воспитание лучше «идеальных мам».