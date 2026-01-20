Проклятые высотки: из-за постоянного строительства Москву ждет климатическая катастрофа

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о влиянии высотной застройки на температурный режим в центре Москвы. По его словам, хорошо отапливаемые здания излучают тепло, формируя эффект «острова тепла», сообщает РИА «Новости» .

Этот фактор может создавать разницу в температуре воздуха между центральными районами столицы и прилегающими территориями до 15-20 градусов. Таким образом, в центре города сильные морозы наблюдаются реже, чем на окраинах или в ближайших городах.

Явление объясняется постоянным тепловым излучением от стен высотных сооружений, что способствует формированию уникального микроклимата.

