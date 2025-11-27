Проклятый огонь: после тушения смертельного пожара кузбасский дом снова вспыхнул

В Новокузнецке на проспекте Дружбы, 34а, где накануне произошел крупный пожар с человеческими жертвами, вечером в четверг, 27 ноября, вновь потребовалось вмешательство пожарных. Об этом пишет VSE42.Ru .

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в той самой квартире на первом этаже, которая серьезно пострадала днем ранее, были замечены характерные вспышки. На место оперативно прибыли расчеты экстренных служб.

Жильцы дома, помнящие о трагических событиях предыдущего дня, действовали быстро и организованно — многие самостоятельно покинули здание до приезда специалистов. Как сообщают свидетели, источником нового возгорания стал подоконник в поврежденной квартире. Огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали очаг, после чего разрешили эвакуированным горожанам вернуться в свои квартиры.

Напомним, что пожар, произошедший в этой же квартире накануне, унес жизнь одного человека, который скончался в машине скорой помощи. Более десяти человек, включая детей, получили травмы и отравления продуктами горения, также погибли домашние животные. По факту первого инцидента Следственный комитет уже начал процессуальную проверку для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

