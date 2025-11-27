Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83: стали известны новые детали трагедии

Число жертв масштабного пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 83 человек. Причиной стремительного распространения огня стали бамбуковые леса, и власти начали уголовное расследование. Об этом сообщает South China Morning Post.

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 83 человек. Возгорание бамбуковых строительных лесов привело к мгновенному распространению пламени по фасадам всех восьми зданий жилого комплекса Wang Fuk Court. Это самый смертоносный пожар в городе за последние 17 лет.

Власти начали уголовное расследование, признав скорость распространения огня необычной. По подозрению в непредумышленном убийстве задержаны три человека, причастные к строительным работам. Российское генконсульство сообщило об отсутствии среди пострадавших граждан России.

Ранее сообщалось о том, что число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36 человек.