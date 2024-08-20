Прокопчанка провела петербурженке дорогой обряд от имени звезды «Битвы экстрасенсов»
Фото: [Медиасток.рф]
Женщина из кузбасского Прокопьевска убедила жительницу Санкт-Петербурга, что является участницей шоу «Битва экстрасенсов» и спровоцировала ее на перевод крупной суммы. Об этом пишет издание «Vse42.ru».
Сибирячка посчитала, что сможет заработать на жизнь, оказывая другим колдовские услуги. Для начала она создала фейковый аккаунт, наполнив его всевозможной информацией о способностях. Женщина притворилась звездой шоу про экстрасенсов, а вскоре нашла потенциальную жертву.
38-летняя начинающая мошенница стала вести переписку с жительницей Петербурга, предлагала сделать диагностику и убеждала, что способна заглянуть в будущее. За то, чтобы узнать свою судьбу, петербурженка отдала 3 500 рублей. Вскоре после полученной информации экстрасенс заявила, что на женщине страшная порча. Снять ее можно якобы с помощью обряда, но он потребует 50 тысяч рублей. Собеседница согласилась и отдала деньги, но лишь позже заподозрила обман.
МВД Кузбасса отмечает, что лже-экстрасенса задержали и отправили под стражу. Выясняют, причастна ли она к аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мошенники 4 года проводили обряды от имени звезд «Битвы экстрасенсов».