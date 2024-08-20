Прокопчанка провела петербурженке дорогой обряд от имени звезды «Битвы экстрасенсов»

Женщина из кузбасского Прокопьевска убедила жительницу Санкт-Петербурга, что является участницей шоу «Битва экстрасенсов» и спровоцировала ее на перевод крупной суммы. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Сибирячка посчитала, что сможет заработать на жизнь, оказывая другим колдовские услуги. Для начала она создала фейковый аккаунт, наполнив его всевозможной информацией о способностях. Женщина притворилась звездой шоу про экстрасенсов, а вскоре нашла потенциальную жертву.

38-летняя начинающая мошенница стала вести переписку с жительницей Петербурга, предлагала сделать диагностику и убеждала, что способна заглянуть в будущее. За то, чтобы узнать свою судьбу, петербурженка отдала 3 500 рублей. Вскоре после полученной информации экстрасенс заявила, что на женщине страшная порча. Снять ее можно якобы с помощью обряда, но он потребует 50 тысяч рублей. Собеседница согласилась и отдала деньги, но лишь позже заподозрила обман.

МВД Кузбасса отмечает, что лже-экстрасенса задержали и отправили под стражу. Выясняют, причастна ли она к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мошенники 4 года проводили обряды от имени звезд «Битвы экстрасенсов».