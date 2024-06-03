Прокуратура Чувашии проверит жалобы на школу, где детей раздели перед ЕГЭ

Прокуратура получила информацию о возможном нарушении прав детей в школе села Яльчики в Чувашии. По данным из Сети, учеников заставляли раздеваться при досмотре перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает RT .

Учебное заведение в Яльчиках принимало школьников на сдачу самого волнительного и важного экзамена, от которого зависит поступление в вуз и успешное завершение школы в целом. Судя по информации из СМИ и тг-каналов, градус напряжения в учреждении повысили еще на входе: детей не только подвергали стандартным проверкам, но и, по предварительным сведениям, раздевали.

Информацией заинтересовалась прокуратура Чувашии. Там отметили, что жалобы поступали на сотрудников пункта проведения экзаменов. Сведения об инциденте собираются официально проверить.

«При наличии оснований (в случае подтверждения факта нарушений) будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали изучать камеры видеонаблюдения и говорить с сотрудниками школы в рамках проверки.

Напомним, в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку школьников основательно проверили на входе. По их жалобам, некоторых заставляли снимать лифчики, поднимать футболки и многое другое, при этом прилюдно. Такие новости впервые появились в сообществе «Мой и твой Воронеж». При этом официально в ведомства никто жалобу не подавал. Оказавшаяся в скандале директор школы уволилась.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения РФ опроверг информацию о раздевании школьниц в воронежском учреждении перед экзаменом.