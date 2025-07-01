Прокуратура Москвы направила дело против блогера Варламова в суд
Прокуратура направила в суд уголовное дело блогера Варламова
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Московская межрайонная прокуратура Мещанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Ильи Варламова*, после чего дело было передано в суд. Информацию об этом предоставили телеграм-канале ведомства.
Блогеру инкриминируют преступления, предусмотренные статьей 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ, мотивированное политической враждой) Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение предъявлено заочно.
Следствие установило, что Варламов дважды привлекался к административной ответственности в течение года из-за отсутствия необходимой маркировки. Находясь за границей, он размещал на своем YouTube-канале видеоматериалы, содержащие ложную информацию о российской армии. В настоящее время блогер объявлен в розыск и заочно заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что у бывшего издателя «Медиазоны»** обнаружили почти 2 млн руб. долга по налогам.
* Признан иностранным агентом на территории РФ.
** Внесена в реестр иноагентов в РФ.