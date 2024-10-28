Прокуратура Москвы выясняет, кто мог подпалить жилой дом на юго-западе столицы

Пожар в жилой девятиэтажке в Москве на Ленинском проспекте удалось локализовать спасателям на площади 350 квадратных метров, проинформировала пресс-служба МЧС. Сейчас ведется проливка помещений.

Произошедшим инцидентом на Ленинском проспекте уже заинтересовались в прокуратуре Москвы. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, выясняются все обстоятельства и причины пожара на кровле жилого здания.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Там добавили, что более точные данные будут получены после проведения необходимых пожарно-технических экспертиз.

Ранее мы писали, что на юго-западе Москвы на площади в 300 «квадратов» горит кровля девятиэтажного жилого дома.