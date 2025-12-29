Тысячи людей замерзают в Хабаровском крае из-за аварии на скважине

Тысячи жителей рабочего поселка Новый Ургал в Хабаровском крае остались без отопления и воды в лютый мороз, сообщил портал «Транссибинфо Хабаровск» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Причиной стала серьезная авария на одной из скважин, произошедшая в ночь на воскресенье. Накануне на этом объекте проводились ремонтные работы, после чего система отопления не выдержала, и произошел прорыв.

Последствия аварии оказались тяжелыми: в отдельных подъездах многоквартирных домов батареи отопления разорвало. Температура в квартирах резко снизилась. Ситуацию усугубляет суровая зима — ночью температура воздуха в поселке опускается ниже тридцати градусов мороза.

Проблемы коснулись и водоснабжения: вода отсутствует не только в жилых домах, но и в местной поселковой больнице.

Власти заявили о планах организовать раздачу питьевой воды через передвижные водовозы. Однако эта мера помощи недоступна для многих жителей, которые днем заняты на работе.

На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работает аварийная бригада. Точные сроки полного восстановления системы теплоснабжения и водоснабжения пока не называют.

Ранее сообщалось, что в Мордовии из-за обрушения водонапорной башни жители одного из поселков лишились воды.