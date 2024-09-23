Токсиколог Кутушов дал советы при отравлении химикатами

На фоне трагедии в Красноярском крае врач-токсиколог Михаил Кутушов дал рекомендации по спасению на случай, если в организм попадет опасный химикат. Он объяснил в беседе с «Газетой.Ru» , как действовать при отравлении.

Химикаты предназначены для борьбы с вредителями и для человека они представляют большую опасность. Например, при попадании крысиного яда в организм можно умереть в течение нескольких часов и даже минут, в зависимости от количества вещества. Токсины ударяют по нервной и сердечно-сосудистой системе.

По словам врача, действовать нужно быстро. В первую очередь — позвонить в скорую помощь. Сообщить нужно не только причину и адрес, но и объяснить, что было съедено, где это было куплено. Желательно также сохранить упаковку, еду и другие предметы, которые могли вызвать проблемы.

Если состояние ухудшается серьезно, то можно прибегнуть к народному методу двух пальцев в рот, однако это может сработать лишь в самом начале. Желательно все-таки дождаться врачей.

Напомним, в Красноярском крае отравилась семья из шести человек, четверо детей погибли. Полагают, что всему виной полуфабрикаты или токсичные вещества, попавшие в еду.

Ранее сообщалось, что отец погибших детей под Красноярском рассказал, почему принял лекарства и не дал его другим пострадавшим.