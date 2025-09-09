Депутаты от партии НПФ подали запрос на вынесение импичмента президенту Макрону
Французские депутаты от партии «Непокоренная Франция» инициировали процедуру импичмента против президента Эммануэля Макрона, обвинив его в узурпации власти и создании угрозы для нации. Об этом сообщает Le Figaro.
Левая оппозиция в лице движения «Непокоренная Франция» официально потребовала отстранить от власти президента Эммануэля Макрона. Партия внесла в парламент проект резолюции о запуске процедуры импичмента.
С инициативой выступила председатель фракции Матильда Пано, заявившая, что Макрон несет прямую ответственность за глубокий кризис и нестабильность в стране. По ее словам, после отставки правительства премьер-министра Элизабет Борн президент должен был последовать тому же пути.
Документ, под которым стоят подписи 86 депутатов, содержит серьезные обвинения. Макрона упрекают в системном нарушении конституции, уклонении от диалога с обществом и проявлении «самодержавных» методов правления, которые якобы представляют угрозу для будущего Франции.
Ранее сообщалось о том, что Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции.