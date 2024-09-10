Прокуратура Подмосковья проконтролирует соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье, а также оказание им всесторонней помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры также организовали взаимодействие с другими ведомствами, чтобы пострадавшие оперативно получили всю необходимую помощь. Прокурор Московской области Сергей Забатурин также поручил Раменскому городскому прокурору лично контролировать ситуацию в местах приема и размещения граждан. Отметим, что граждане могут направить жалобу или просьбу в оказании правовой помощи в прокуратуре по номеру +7 (495) 628-17-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на вторник, 10 сентября в Подмосковье силами ПВО были сбиты не менее 14 беспилотных летательных аппаратов.