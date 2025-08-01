Прокуратура проверит инцидент с едой ребенка-инвалида в поезде

Прокуратура начала проверку после жалобы пассажирки поезда Петербург — Самара. Проводник отказалась поместить в холодильник еду для ребенка с инвалидностью. Об этом сообщило РИА Новости.

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства конфликта в поезде № 63. По данным СМИ, 24 июля проводник запретила матери хранить в служебном холодильнике контейнер с отварным рисом для ее ребенка, страдающего непереносимостью глютена.

Пассажирка утверждает, что еда была необходима для особого питания ребенка, однако сотрудница поезда якобы ответила категоричным отказом. В прокуратуре подчеркнули, что проверят соблюдение прав пассажиров, особенно в случаях, касающихся людей с инвалидностью.

Если нарушения подтвердятся, проводнику может грозить дисциплинарное взыскание. Вопрос доступности услуг для людей с ограниченными возможностями остается одним из ключевых в сфере транспорта.

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