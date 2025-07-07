Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка на футбольном поле в Дагестане

На стадионе в Ногайском районе Дагестана произошло трагическое происшествие: футбольные ворота упали на ребёнка. В результате инцидента, который произошёл в воскресенье, 6 июля, мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации, полученной из источника, ребёнок умер на месте, не приходя в сознание. Врачи, прибывшие на место происшествия, подтвердили его смерть.

«По предварительным данным, 6 июля 2025 года на стадионе в селе Терекли-Мектеб футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался», — говорится в сообщении.

В связи с трагическим происшествием, повлекшим за собой гибель ребёнка, прокуратура Республики Дагестан инициировала проведение проверки. В рамках этой проверки будет проведена оценка того, насколько соблюдаются требования законодательства в отношении содержания и использования объектов, предназначенных для спортивных и игровых активностей.

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