СК публикует кадры допроса лихача, сбившего насмерть девочку в Энгельсе

В городе Энгельс нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в группу детей, находившихся на перекрёстке улиц Краснознамённой и Мира. Об этом сообщает управление СК по Саратовской области.

30-летний мужчина, находившийся за рулем, на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух школьников. В результате аварии 14-летняя девочка погибла на месте, а 12-летний мальчик был госпитализирован в реанимацию.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Видеозапись допроса задержанного была опубликована Следственным комитетом Российской Федерации.

«6 июля в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Следственном комитете сообщили, что сотрудники правоохранительных органов закончили осмотр места происшествия и в настоящее время продолжают выяснять все детали случившегося.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ в подмосковных Химках организовали профилактический рейд «Детское кресло».