Прокуратура раскрыла подробности ДТП с тремя мотоциклами

В Ноябрьске прокуратура начала проверку по факту серьезного ДТП с участием автомобиля и трех мотоциклов. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел вечером 14 сентября около 21:38 на улице Северной, в районе дома № 42. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Kia совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклами Suzuki, Yamaha и Honda.

Первоначальная информация от правоохранительных органов указывала только на одного пострадавшего. Однако прокуратура по ЯНАО уточнила, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое мотоциклистов. Их личности и точный характер повреждений не уточняются.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки. Окончательные выводы о причинах и виновнике ДТП будут сделаны по завершении всех необходимых экспертиз.

