Прокуратура в Париже назвала две основные версии дерзкого ограбления Лувра

Прокуратура Парижа рассматривает в настоящее время минимум две основные версии ограбления Лувра, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Об этом информирует издание Le Figaro.

Во Франции из коллекции императора Наполеона были похищены девять ценных предметов. Злоумышленники, в количестве трех человек, проникли в здание музея, который в настоящее время находится на стадии ремонта.

«Либо они совершили ограбление по заказу, либо украли драгоценности для отмывания денег», — назвала прокурор цели преступников.

Бекко подчеркнула, что версия о возможном вмешательстве иностранных агентов «не рассматривается как основная».

Напомним, ы субботу, 19 октября, в Лувре во Франции произошло ограбление. По информации министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники действовали за семь минут. Они поднялись в зал по строительной автолестнице и вынесли девять ювелирных украшений, включая колье, брошь и тиару.