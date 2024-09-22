Прокуратура: в Петербурге сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Санкт-Петербург — Сортировочный. О ЧП в своем аккаунте в соцсетях проинформировала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. В настоящий момент, как уточнили в надзорном ведомстве, устанавливаются причины схода вагонов.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что сход вагонов с рельс не повлиял на движение других поездов. В ходе проверки ведомство даст оценку действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов под Белгородом.