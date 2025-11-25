Прокуратура возбудила дело о мошенничестве с 66 млн рублей на ремонте моста в Томской области

В Томской области разгорается коррупционный скандал в сфере дорожного строительства. Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как установила проверка, в начале 2025 года региональное управление автомобильных дорог заключило госконтракт с одной из торгово-строительных компаний. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт мостового перехода через реку Кайма на 34-м километре трассы Стрежевой–Нижневартовск. Сумма контракта составила 66 млн руб.

Однако, получив бюджетные средства, компания так и не приступила к выполнению работ. Вместо этого деньги не были возвращены заказчику, а были потрачены по усмотрению подрядчика, что трактуется следствием как мошенничество.

Материалы, собранные прокуратурой, были направлены в правоохранительные органы, где и приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

