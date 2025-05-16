Прокуратура возбудила дело после ночного пожара в автосервисе в Подольске

В Подольске прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту пожара в автосервисе. По мнению правоохранителей, причиной возгорания стал умышленный поджог, в результате которого было уничтожено имущество.

Ранее от МЧС поступила информация о возгорании в автосервисе, расположенном на улице Промышленной в Подольске. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров. Также в результате пожара были уничтожены и повреждены пять автомобилей, которые находились рядом с местом возгорания.

«Следователем СУ МВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)», — говорится в Телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

В сообщении надзорного органа подчеркивается, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные действия, цель которых — установить личности поджигателей. Кроме того, ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем городской прокуратуры Подольска.