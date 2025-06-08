Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли люди

Прокуратура города Москвы взяла под свой контроль расследование причин пожара, который произошел на северо-востоке столицы. В результате инцидента погибли два человека. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале ведомства.

Ранее МЧС России информировало о том, что в ходе тушения пожара, произошедшего на улице Пермской в административно-складском комплексе, расположенном в северо-восточной части Москвы, были спасены 33 человека. К сожалению, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Позднее стало известно, что число погибших увеличилось до двух человек.

«В результате пожара в административно-складском комплексе на улице Пермская погибли две женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

За координацию работы правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия отвечает Всеволод Ситников, прокурор Преображенского межрайонного ведомства. Прокуратура следит за ходом и результатами процессуальной проверки, которая проводится по этому делу.

Ранее в МЧС назвали количество погибших во время пожара в Москве на Пермской улице.