Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании «Ямал» в Салехарде. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Накануне самолет Москва — Салехард не смог заехать на стоянку из-за снега в воздушной гавани. Как следует из предварительных данных, экипаж судна освободил полосу по рулежной дорожке и столкнулся с препятствием в виде снега.

Из-за инцидента пассажиров выпустили из самолета лишь через 50 минут после посадки, так как дорожку очищали от снега и буксировали транспорт ближе к аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет выехал за пределы зоны взлета и посадки в аэропорту. После этого пришлось приостановить прием и отправку авиарейсов.