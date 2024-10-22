В Екатеринбурге временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Это произошло после того, как самолет выехал за пределы зоны взлета и посадки в аэропорту. Соответствующая информация выложена в официальном Telegram-канале международного аэропорта Кольцово.

Согласно предоставленным данным, на данный момент активируется вторая взлетно-посадочная полоса. Некоторые авиарейсы были перенаправлены на запасные аэродромы, а вылет нескольких рейсов был отложен.

Представители аэропорта заверили, что все необходимые меры по восстановлению нормального режима работы будут приняты в кратчайшие сроки.

Ранее в аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников вводили специальный план «Ковер». Он представляет собой режим закрытого неба в авиационной сфере, который предписывает немедленную посадку или выход из воздушного пространства для всех самолетов, находящихся в воздухе.

Позже в казанском аэропорту сняли все ограничения на полеты.