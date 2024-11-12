Прокуратура заинтересовалась инцидентом с прерванным рейсом в Салехард

В аэропорту Тюмени был прерван рейс в Салехард. По информации СМИ, все из-за неустановленных проблем с самолетом. Интернет-издание «Ямал-Медиа» сообщает, что сведения об инциденте проверит транспортная прокуратура.

По предварительным данным из масс-медиа, проблема случилась на рейсе Тюмень — Салехард с самолетом авиакомпании «Ямал». Сообщалось, что у воздушного судна не раскрылась стойка шасси. Экипаж доложил об этом в аэропорт и полет прервали, вернувшись в воздушную гавань вылета.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку информации об инциденте. Организованы соответствующие проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в уральской столице временно приостанавливали прием и отправку авиарейсов.