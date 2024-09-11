Прокурор Парижа: Дуров полностью следует условиям судебного надзора
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Павел Дуров сотрудничает с французскими правоохранительными органами и полностью выполняет установленные контрольные меры после выдвижения обвинений. Об этом заявила в эфире радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Беко, сообщило ТАСС.
Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы о раскрытии личности нескольких киберпреступников, заявила прокурор Парижа.
Также прокурор добавила, что дело против Дурова является важным для борьбы с киберпреступностью.
Ранее сообщалось, что стали известны новые детали допроса Дурова.