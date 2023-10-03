Прокурор попросил лишить Овсянникову свободы на 9,5 лет за ложную информацию о российской армии

По данным московской прокуратуры, в суде обвинитель запросил для Овсянниковой наказание в виде 9,5 лет заключения в колонии общего режима за распространение сведений о российской армии, не отвечающих действительности, под видом правдивой информации. Также прокурор просит запретить Овсянниковой администрировать СМИ в электронном, телевизионном и печатном виде, а также социальные сети изданий на пять лет.

Причиной разбирательств стали публикации Овсянниковой в публичном канале фотографий и видеороликов, на которых изображен плакат с информацией о спецоперации и действиях российских военнослужащих.