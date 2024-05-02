Прокурор попросил суд отправить Мартынову на 10 лет в колонию по делу о покушении на дочь

Антонину Мартынову, которую обвиняют в покушении на убийство дочери Алисы, хотят отправить в колонию общего режима на 10 лет. Соответствующий запрос сделал прокурор, выяснил RT .

Обвинителем выступает Николай Жуков. По его словам, точное решение суда по делу о покушении будет объявлено, возможно, 6 мая. Прокурор настаивает на том, чтобы Мартынову приговорили к 10 годам в колонии общего режима.

Напомним, Антонину Мартынову обвиняют в покушении на дочь Алису, совершенное в 2007 году. Тогда девочке было два года. По версии следствия, мать выставила ребенка сквозь прутья лестничного ограждения на 3-м этаже, а затем сбросила. После открытие дела Мартынова сбежала с ребенком: она скрывалась 16 лет, и при этом вела светскую жизнь в Москве.

Дочь Алиса отмечала, что не знала своего настоящего имени до задержания матери в 2024 году. Все это время ее звали Мария.

Защита Мартыновой считает, что у женщины не было мотива убивать дочь, ведь она могла спокойно бросить ее под ответственность мамы или другой близкой родственницы. Мартынова также не признает свою вину.

Ранее сообщалось, как Мартыновой удавалось скрываться 16 лет от уголовного наказания в России.