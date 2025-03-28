Прокуроры провели личный прием семей бойцов спецоперации в Солнечногорске

В Солнечногорске военный прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона подполковник юстиции Константин Кольцов, городской прокурор Солнечногорска старший советник юстиции Артем Шишов и глава округа Константин Михальков провели личный прием семей участников СВО.

В рамках приема жители смогли задать актуальные для них вопросы. Обращения были связаны с предоставлением льгот и социальных гарантий, получением федеральных и региональных выплат.

Всем жителям дали необходимые разъяснения. По сообщениям, которые требуют прокурорского вмешательства, были организованы проверочные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил защиту прав участников СВО на заседании коллегии областной прокуратуры.