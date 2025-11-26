«Промедление смерти подобно»: Депутаты потребовали от Минздрава срочных мер для спасения онкобольных

Депутаты Государственной думы РФ Сергей Миронов и Яна Лантратова направили официальное обращение в Министерство здравоохранения РФ с требованием немедленно принять меры для улучшения положения пациентов с онкологическими заболеваниями, передает интернет-издание «Капитал страны».

Особое внимание в документе депутаты уделили тяжелобольным и паллиативным пациентам, находящимся в критической ситуации.

Парламентарии указали на системные проблемы, с которыми сталкиваются онкологические больные по всей России. Одна из них касается процедуры оформления инвалидности и получения жизненно важных лекарств, которые сопровождаются многочисленными бюрократическими препонами и занимают недопустимо длительное время.

Затяжные согласования и бумажная волокита приводят к критическим задержкам в проведении консультаций, диагностических процедур и начала необходимого лечения, считают депутаты.

Наиболее остро эта проблема стоит в отдаленных и малонаселенных регионах страны, где доступ к медицинской помощи изначально ограничен. Для пациентов с терминальными стадиями онкологических заболеваний каждая такая задержка может иметь фатальные последствия.

В своем обращении депутаты предложили конкретный план действий по исправлению ситуации. Они требуют сократить сроки проведения медико-социальной экспертизы с нынешних 30 дней до 3-7 дней.

Также парламентарии настаивают на уменьшении времени ожидания решения о выдаче бесплатных лекарств до 3-5 дней.

Среди других предложений — расширение возможностей выездной медицинской помощи на дому с проведением необходимых исследований типа ЭКГ и УЗИ, а также организация бесплатной транспортировки тяжелых онкологических пациентов в специализированные лечебные учреждения.

Реализация этих мер, по мнению авторов обращения, позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания онкологических больных и улучшить условия их жизни.

Миронов и Лантратова призывают руководство Минздрава оперативно рассмотреть их предложения и принять необходимые решения, подчеркивая, что поддержка таких инициатив соответствует интересам миллионов граждан России, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

