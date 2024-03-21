Промежуточные итоги месячника качества и безопасности мясной продукции подвели в Московской области

Госветслужба Подмосковья подвела промежуточные итоги нового месячника качества и безопасности мяса и мясной продукции, который начался в марте. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга специалисты проверяют оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукты через компонент «Меркурий» ФГИС «ВетИС». На данный момент сотрудники министерства, подведомственных учреждений и администраций округов осуществили 78 выездов и проверили 105 торговых точек, включая магазины, торговые центры и рынки.

«Установлено, что 28 хозяйствующих субъектов осуществляли реализацию мяса и мясной продукции с нарушением требований законодательства, например отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, промышленной упаковки и маркировки продукта, а также информации о реализаторе», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Жителей региона призвали отказаться от покупки мясной продукции в сомнительных местах, чтобы не нанести вред своему здоровью. При обнаружении некачественных продуктов на прилавках или отсутствии ветеринарного сертификата можно сообщить об этом в Роспотребнадзор Московской области по телефону: +7(800) 100-50-14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.