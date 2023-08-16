Промышленники из Московской области смогут принять участие в грантовом конкурсе

Фонд развития промышленности Подмосковья со следующего понедельника начнет принимать заявки на участие в грантовом конкурсе от промышленников региона, которые занимаются импортозамещающей деятельностью. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Промышленники, которые зарегистрированы и работают в Подмосковье не менее одного года, смогут получить поддержку на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, которые оформлены на приобретение или создание основных средств предприятия.

«Финансирование будет предоставляться по результатам отборочного этапа. Гранты выделяются по кредитам от 50 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более 20 миллионов рублей для одного предприятия. Срок рассмотрения заявки — до 7 дней», — уточнила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Узнать подробности о конкурсном отборе можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.