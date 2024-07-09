Промышленники Московской области нарастили объемы отгрузки товаров

За первые пять месяцев 2024 года объем отгрузки товаров подмосковными предприятиями вырос на 21,5% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем отгрузки товаров крупных и средних предприятий Подмосковья в январе–мае этого года в денежном выражении составил 2,16 триллиона рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024».

По ее словам, более 85% от всего объема отгрузки пришлось на долю предприятий сферы обрабатывающего производства. Наибольший объем отгрузки в этом секторе пришелся на предприятия пищевой промышленности — они выпустили продукцию почти на 462 миллиарда рублей. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем отгрузки составил более 196 миллиардов рублей, производства химических веществ и продуктов — 139 миллиардов рублей.

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