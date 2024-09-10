Промышленный комплекс в формате «Лайт индастриал» запустят в Подольске в следующем году
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В 2025 году в Подольске введут в эксплуатацию цифровой промышленный коворкинг «Коледино», возведенный в формате «Лайт индастриал», там будут размещать производственные компании, застройщиком выступает компания ХСА (Холдинг Строительный Альянс). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общая площадь объекта составляет 105 тысяч квадратных метров. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 миллиарда рублей. На текущий момент на территории Коледино ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, реализация проекта позволит создать не менее 400 рабочих мест. В рамках второй очереди на площадке появятся четыре корпуса. Резидентами «Коледино» уже стали научно-производственные предприятия (37%), предприятия легкой промышленности (22%), фармацевтические (21%) и логистические компании (20%). Партнер ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артем Петрухин уточнил, что это около 20 высокотехнологичных предприятий.
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