Промышленный комплекс в формате «Лайт индастриал» запустят в Подольске в следующем году

«Общая площадь объекта составляет 105 тысяч квадратных метров. В этом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус промышленного комплекса. Инвестиции в его запуск и строительство составили 1,8 миллиарда рублей. На текущий момент на территории Коледино ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.