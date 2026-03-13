«Промывка» и два средства: эксперт раскрыла секрет здорового сада в марте

Аномально снежная зима и резкий приход тепла в Подмосковье сформировали специфический микроклимат, который угрожает садовым посадкам. Высокая влажность в сочетании с плюсовыми температурами провоцирует не только раннюю вегетацию, но и стремительную активацию патогенов и насекомых. Чтобы избежать летней борьбы за выживание урожая, эксперт с 18-летним стажем Наталья Остроухова в беседе с REGIONS рекомендует провести двухэтапную «зачистку» участка именно в марте, пока вредители и споры грибков находятся в уязвимом состоянии.

Первоочередной задачей в текущем сезоне становится борьба с зимующими насекомыми. Согласно экспертному мнению, начинать работы следует сразу после установления стабильных положительных температур, когда доступ к деревьям и кустарникам становится свободным. В этот короткий период вредители еще скрываются в глубоких трещинах коры и под чешуйками почек.

Эффективнее всего в таких условиях работают препараты на масляной основе, создающие на поверхности тонкую пленку. Подобная обработка буквально блокирует доступ кислорода к личинкам. Ключевым моментом здесь является техника исполнения: дерево необходимо не просто опрыскать, а тщательно «умыть» раствором от макушки до самого основания ствола, чтобы жидкость проникла во все микротрещины. Щадящий расход препарата в марте может обернуться массовым нашествием насекомых уже в мае.

Второй этап защиты сада наступает спустя неделю после «масляного душа». Основной акцент переносится на профилактику грибковых инфекций, таких как парша и монилиоз. Для этих целей традиционно применяются медьсодержащие фунгициды, в частности бордоская жидкость. Разделение процедур во времени позволяет максимально эффективно воздействовать на разные группы угроз.

Своевременное вмешательство до начала активного сокодвижения и распускания почек гарантирует чистоту плодов и здоровье листвы в летний период. Как отмечает специалист, мартовское «окно возможностей» уникально тем, что позволяет использовать более радикальные методы защиты с минимальным риском для экологии будущего урожая. Главное — не дожидаться идеальной сухой погоды, а действовать при первых признаках весеннего пробуждения природы.

