«Пропаганда гомосексуализма»: психолог объяснила, почему подросткам не стоит смотреть шоу «Пацанки»

Шоу «Пацанки» становится все жестче от сезона к сезону. На смену участницам из первых выпусков, которые страдали от насилия в семье, имели алкогольную и наркотическую зависимости, пришли молодые женщины, уже побывавшие за решеткой.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему это шоу не стоит смотреть подросткам.

«Эта история о золушке становится все популярнее. Чем это более недоступно в реальности, тем это популярнее в виде сказок, телешоу. По сути, это шоу является прямой пропагандой гомосексуализма и девиантного поведения. Смотреть подросткам это не стоит», — заявила Токарева.

Идея о том, что в своей жизни можно исправить абсолютно все, не верна, подчеркнула психолог.

«Как можно исправить убийство человека или загубленную жизнь? Это такая история: несмотря на то, что ты неудачник, ты можешь запустить свою жизнь заново, и всегда найдется тот, кто тебя начнет спасать», — пояснила Токарева.

По ее словам, такой образ мышления ломает жизни как участников, так и зрителей.

«Участницы вдруг получают ту жизнь и то, чего у них не было никогда, не с помощью своих знаний, личностного роста или опыта. Они получают это все в формате шоу. Это травматично, когда за тобой постоянно следят, когда срываются все маски, и твои темные стороны показываются на всю страну», — добавила эксперт.

А когда шоу заканчивается, продолжила Токарева, человек снова возвращается в исходную точку — в никуда.

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