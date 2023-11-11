Пропалестинские демонстранты пытаются взять в кольцо дом Байдена и призвать его к ответу за Газу

Сотни протестующих с пропалестинскими лозунгами в настоящее время направляются к дому президента США Джо Байдена в Делавэре который сегодня возвращается домой после выступления в честь Дня ветеранов, сообщает Fox News.

По предварительным данным толпа пытается окружить дом главы Белого дома. Как отмечают журналисты американского телеканала, активисты собираются пообщаться с президентом США по вопросам происходящего в настоящее время в секторе Газа.

«Байден, Байден, тебе не спрятаться! Мы обвиняем тебя в геноциде!» – скандируют митингующие.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».