Пропало более 2 млрд руб. при модернизации аэропорта Мурманска

В ходе модернизации аэропорта Мурманска выявлена пропажа более 2 млрд руб. С момента подписания договора прошло два года, однако прогресс в работах составил всего 5%, сообщил телеграм-канал Baza.

В ноябре 2022 года ФКУ «Ространсмодернизация», выступавшее заказчиком, заключило контракт на сумму 4,14 млрд руб. с АО «Промстройсервис». Стоимость была зафиксирована на весь период работ до 10 декабря 2024 года. Тем не менее к 5 февраля 2025 года работы были завершены лишь на 5%.

Проверка прокуратуры показала, что «Промстройсервис» не уделял должного внимания ходу работ и совершил ряд сомнительных финансовых операций, выводя средства через связанные фирмы, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным следствия, «Промстройсервис» заключал договоры субподряда с рядом компаний, включая ООО «Генезис проект», ООО «Сириус», ООО «ПК «КИТ» и ООО «СК Петрастрой», осуществляя оплату без фактического выполнения работ. При этом учредителем двух последних компаний является одно и то же лицо — Мухамед Шугуев.

«Промстройсервис» перевел контрагентам не менее 150 млн руб. под видом оплаты за товары, услуги и займы, из которых 138 млн руб. поступили на счета ООО «Сириус» и ООО «СК Петрастрой». Эти операции расцениваются как рискованные.

В настоящее время «Промстройсервис» имеет задолженность перед «Ространсмодернизацией» в размере 2,38 млрд руб. в виде неотработанного аванса. На компанию наложен штраф в размере 10,4 млн руб. Следствие усматривает в действиях АО «Промстройсервис» признаки особо крупного мошенничества.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала вернуть украденные 150 млрд руб. из «Газпром нефтехима».