Пропавшая год назад российская спортсменка Цомартова нашлась в Грузии

Анна Цомартова, которая пропала около года назад, предположительно может находиться на территории Грузии. По информации, полученной от друзей девушки, незадолго до исчезновения она просила помочь ей покинуть территорию России. Об этом передает SHOT.

По информации, полученной от друзей спортсменки, они обнаружили группу в социальных сетях, которая, предположительно, может помочь в организации выезда за границу. В комментариях к посту близкие Цомартовой решили уточнить, не располагает ли эта группа какой-либо информацией об Анне. Вскоре на связь вышла администратор группы, которая сообщила, что Анна якобы сама обратилась к ним и попросила помочь ей покинуть территорию Российской Федерации.

«Девушка, по словам авторов группы, утверждала, что ее преследуют. Теперь, по словам администраторов, спортсменка находится в Грузии. Более подробную информацию вместе с фотографиями Анны там пообещали передать за деньги», — приводится в публикации Телеграм-канала.

Родители Цомартовой выразили готовность предоставить до 5 млн рублей, но пока не совсем верят в том, что не станут жертвами мошенников, которые хотят воспользоваться ситуацией. Отец спортсменки выразил недоверие к тому, что его дочь могла самостоятельно инициировать запрос и покинуть страну..

Анна Цомартова прибыла из Ростова на турнир по тайскому боксу в Дагестане в прошлом году. После поражения она решила прогуляться по побережью Каспийского моря. Свидетели рассказали, что она остановила попутную машину. С 10 февраля 2024 года она не выходит на связь. Было возбуждено уголовное дело.