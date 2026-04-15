Пропавшая в саду почти на 5 дней пенсионерка чудом выжила без еды и воды

В Китае произошла история, которую местные пользователи уже окрестили чудом: 87-летняя женщина заблудилась в грушевом саду и провела там пять дней без воды и пищи. Об этом пишет издание Sohu.

Пенсионерка выехала из дома 8 апреля. Она живет в поселке Чангоу под Пекином и в тот день отправилась одна на велорикше в сторону района Фаншань. Обратно женщина не вернулась. Родные обыскали окрестности сами, но поняли: без помощи не обойтись. На вызов приехали полицейские, спасатели и волонтеры.

Поиски растянулись на 4,5 дня. Женщину нашли в саду, где она провела четыре ночи подряд. Ее состояние, по словам врачей, оказалось стабильным. После доставки в больницу пенсионерку положили в отделение неотложной помощи, а затем перевели в обычную палату. Обследование не показало серьезных проблем со здоровьем.

Случай взорвал китайские соцсети. Пользователи недоумевают, как человек в столь почтенном возрасте смог продержаться без воды почти неделю и остаться живым. Многие называют это спасением свыше. Сама пенсионерка, вероятно, теперь вряд ли захочет повторять велопрогулки в одиночку.

Впрочем, китайские пенсионерки удивляют физической стойкостью не первый раз. Совсем недавно 89-летняя жительница Поднебесной спустилась с 27 этажа прямо по фасаду.