Пропавшего двухлетнего мальчика помогли вернуть родителям подмосковные росгвардейцы
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области помогли вернуть родителям двухлетнего сына, который потерялся во время прогулки, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Пушкино. Правоохранителям поступили данные о том, что во дворе жилого дома гуляет маленький ребенок, взрослых рядом нет.
Выяснилось, что мальчик вышел на улицу с сестрой и братом, но дети отвлеклись и не заметили, как малыш ушел с детской площадки. Все случилось недалеко от места проживания несовершеннолетних.
Сотрудники Росгвардии уточнили адрес и передали маленького ребенка взволнованным родителям.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали пожилого мужчину, находящегося в федеральном розыске.