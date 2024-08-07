Пропавшего двухлетнего мальчика помогли вернуть родителям подмосковные росгвардейцы

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области помогли вернуть родителям двухлетнего сына, который потерялся во время прогулки, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Пушкино. Правоохранителям поступили данные о том, что во дворе жилого дома гуляет маленький ребенок, взрослых рядом нет.

Выяснилось, что мальчик вышел на улицу с сестрой и братом, но дети отвлеклись и не заметили, как малыш ушел с детской площадки. Все случилось недалеко от места проживания несовершеннолетних.

Сотрудники Росгвардии уточнили адрес и передали маленького ребенка взволнованным родителям.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали пожилого мужчину, находящегося в федеральном розыске.