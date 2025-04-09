По словам военнослужащего из группировки «Север», бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили в освобожденном селе Гуево Курской области иеромонаха Симеона, которого ранее считали пропавшим без вести. Об этом сообщило РИА Новости.

В августе месяце официальный сайт Московского патриархата информировал о том, что настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в указанном населенном пункте оказался на территории, подконтрольной украинским вооруженным силам, и о его дальнейшей судьбе ничего не было известно.

Во время зачистки Гуево был найден местный священник, отец Симеон. Военнослужащие предложили ему эвакуацию, однако отец Симеон отказался покидать село.

Со слов военного, иеромонах Симеон оказывает всяческую поддержку местным жителям, которые остались в населенном пункте.

Он помогает нуждающимся, занимается захоронением погибших, поддерживает моральный дух населения. Несмотря на постоянную опасность для жизни из-за обстрелов, священник выполняет крайне важную миссию: оказывает помощь людям, обеспечивает их питанием, поддерживает их веру, хоронит тела погибших, включая и солдат противника, а также помогает с эвакуацией.

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