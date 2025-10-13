Пропавшего на фронте бойца СВО объявили СОЧ

В России солдату, пропавшему на фронте в ходе СВО, присвоили статус самовольно оставившего часть (СОЧ). Об этом сообщил в официальном телеграм-канале депутат Государственной думы Максим Иванов.

Речь идет о бойце из Богдановического района, участвовавшем в специальной операции. Причины, по которым его классифицировали как СОЧ, не уточняются. Мать военнослужащего обратилась к депутату с просьбой разобраться в произошедшем.

Благодаря вмешательству Иванова и надзорных органов удалось защитить права солдата. Его статус изменили на «пропавший без вести». Информации о судьбе бойца по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области вернулся с СВО и остался без имущества.