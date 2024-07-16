Пропавшего в Челябинской области школьника с ДЦП обнаружили мертвым в болоте

В Челябинской области завершилась поисково-спасательная операция в связи с пропажей 14-летнего школьника. Тело ребенка обнаружили в болоте одной из лесных местностей.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. У ребенка стоял диагноз детский церебральный паралич (ДЦП).

О пропаже мальчика, имеющего проблемы со здоровьем, стало известно 10 дней назад. В полицию обратился его отец. Как рассказал мужчина, ребенок пропал днем в районе леса, расположенного у поселка Бектыш. Туда семья приехала собирать грибы.

По словам отца мальчика, школьника оставили в машине на некоторое время. Когда он и супруга вернулись, то ребенка в автомобиле не обнаружили.

Как уточнили в СК РФ, в поисках ребенка участвовали более 1,3 тысяч человек. В сообщении ведомства говорится, что на месте обнаружения трупа работают криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Также специалистам предстоит сделать судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет точно установить причину смерти.

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