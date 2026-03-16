Пропавшие дети Звенигорода: детский рисунок — зов о помощи потряс жителей до слез

Простой детский рисунок, приклеенный к столбу у одной из школ, заставил остановиться десятки прохожих. На листе бумаги изображены дети, плывущие по реке. Эта иллюстрация стала для жителей Звенигорода символом общей боли и надежды, пишет REGIONS .

Рисунок появился после трагических событий, потрясших Одинцовский округ. 7 марта пропали трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Поисковая операция объединила сотни людей: волонтеров, спасателей, простых горожан. Но вести пришли печальные. 11 и 13 марта тела обоих мальчиков нашли в Москве-реке. Поиски девочки продолжаются до сих пор.

Искренность маленького автора рисунка глубоко тронула взрослых жителей. Для многих этот лист бумаги стал напоминанием о том, как важно поддерживать друг друга в тяжелые моменты.

«Когда я увидел этот рисунок, у меня, взрослого человека, в груди что-то сжалось от детской непосредственности и силы образа. Он напоминает нам, что даже самые маленькие жители нашего города переживают и поддерживают друг друга в это тяжелое время. Это объединяет всех нас», — поделился с REGIONS житель Звенигорода Станислав Березин.

Тем временем поисково-спасательные работы не прекращаются. Спасатели обследуют ледовые заторы вдоль берега с помощью эхолотов. Весь город продолжает следить за новостями, надеясь на чудо и возвращение пропавшего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед.