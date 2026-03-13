В Звенигороде нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед

Тело второго ребенка обнаружили в Звенигороде, сообщила «КП» со ссылкой на управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Мальчика нашли в воде 7 км от места исчезновения.

Напомним, поисковая операция началась после того, как 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Дети жили в поселке Игнатьево.

Известно, что во второй половине дня ребята зашли в магазин, купили шоколадки и, судя по записям камер, направились к Москве-реке, на берегу которой расположен их поселок.

Один из рыбаков видел детей издалека на льду, затем услышал крик, после которого все трое исчезли. Именно он позвонил в службу 112. По версии следствия, школьники вышли на лед, который из-за оттепели уже начал разрушаться, и провалились в воду.

Водолазы МЧС уже совершили 74 погружения, обследовали около 16 тыс. кв. м акватории. С помощью лодок с боковым обзором проверили 730 тыс. «квадратов» на протяжении 36 км. Пешие группы прошли по берегам 59 километров.

Днем местность мониторят с воздуха, а ночью берега и русло патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. Беспилотники охватили 31 км акватории.

11 марта водолазы обнаружили тело первого мальчика в 800 метрах от места предполагаемого исчезновения.

Поиски 13-летней девочки продолжаются. Местные жители отмечают, что лед на Москве-реке очень хрупкий, снизу он подтаял и потрескался. Спасателям приходится подныривать под пласты льда, чтобы осмотреть дно — тело могло зацепиться за коряги или камни. Часть работ ведется с подводными камерами на длинных штативах.

Ранее спасатели объяснили, почему к поискам пропавших в Звенигороде детей не подпускают волонтеров.